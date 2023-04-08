Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:30

Стрепетов: «Локо» все хвалят, но «Зениту» пора остановить этот паровозик"

Стрепетов поделился ожиданиями от предстоящего матча «Локомотива» против «Зенита»
Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Известный футбольный эксперт Алексей Стрепетов поделился ожиданиями от предстоящего матча «Локомотива» против «Зенита».

«У «Локо» четыре победы подряд, много лестных слов об организации игры, об атаке, в адрес тренера Галактионова. То есть, пошла уже такая футбольная эйфория. И этот матч для «Локомотива» очень важен — он покажет состоятельность клуба и перспективы на будущий сезон. Кроме того, эта игра станет противостоянием двух разных школ — Семака и молодого Галактионова. Я хочу увидеть «Зенит» более яркой, нацеленной на победу командой, на лице у Кузяева наконец должна появиться улыбка, а в глазах — искорки злости. Если все будут настроены на победу, то я поставлю на «Зенит». «Локо» все хвалят, но пора уже остановить этот паровозик», — приводит слова Стрепетова «РБ Спорт».

Матч «Зенит» — «Локомотив» пройдет в воскресенье, 9 апреля. Начало игры — в 20.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-strepetov-loko-vse-hvalyat-no-zenitu-pora-ostanovit-e-tot-parovozik/
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
3
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Распалась самая необычная пара России. Они не выступали на соревнованиях больше года
«Ак Барс» в овертайме победил «Авангард» в третьем матче полуфинала Кубка Гагарина
NYT сообщила об утечке в Сеть новых секретных документов США по Украине и Китаю
Летчик Су-27 одним боевым вылетом лишил националистов двух Ми-24 и одного Су-25
Президент Украины Зеленский назвал возвращение Крыма безальтернативным вариантом для мира
Участник набсовета Porsche предложил Путину план по выпуску авто «Волга»
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 22-й тур: «Локомотив» — «Зенит», «Спартак» — «Динамо» и другие матчи
«Спартак» — «Динамо»: видео голов
«Спартак» — «Динамо»: ничья после первого тайма
«Спартак» — «Динамо»: гости сравняли счет благодаря автоголу Соболева
«Спартак» — «Динамо»: Кейта вывел хозяев вперед
«Спартак» — «Динамо»: Захарян сравнял счет в матче
«Спартак» — «Динамо»: Хлусевич был заменен после повреждения
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Умяров: «Есть вероятность, что сыграю в этом сезоне»

Соболев проводит 100-й матч за «Спартак»