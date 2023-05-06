КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

6 мая, 23:41

Стрепетов: «Если все лидеры «Зенита» сыграют в полную силу, то «Спартаку» будет очень сложно»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Известный футбольный эксперт Алексей Стрепетов поделился ожиданиями от предстоящей встречи «Зенита» и «Спартака», которая состоится в Петербурге в воскресенье, 7 мая.

«У «Спартака» в любом случае очень сильная мотивация: команда борется за серебряные медали. К тому же, у красно-белых очень мощные конкуренты — «Ростов» и ЦСКА, которые тоже имеют полное право претендовать на серебро. То, что игра в Петербурге будет обоюдоострая, что «Спартак» ни в чем не должен уступать «Зениту» — это однозначно.

Конечно, Малкому будет уделено особое внимание, очень большое. Но чем хорош «Зенит»: прикроют Малкома — раскроется Клаудинью, забьет Вендел. У команды есть игроки, которые в трудные минуты готовы взять на себя лидерство. Так что спартаковцы, по большому счету, должны уделять внимание и Малкому, и Клаудинью, и Венделу, плюс еще Кузяев, на которого смотрят зарубежные клубы. Пора уже Далеру отметиться забитыми мячами в топовом матче. Есть еще и Сантос, у которого блестящая левая нога и который своим пасом ищет в штрафной партнеров. Если все лидеры «Зенита» сыграют в полную силу, то «Спартаку» будет очень сложно», — приводит слова Стрепетова «РБ Спорт».

 
&laquo;Зенит&raquo; может стать чемпионом в&nbsp;воскресенье. «Зенит» может стать чемпионом в воскресенье в матче со «Спартаком»

 

Источник: РБ Спорт
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Польша будет играть на ЧМ вместо России. Ее не было в элите больше 20 лет
Матч «Зенит» — «Спартак» может стать золотым для Питера. Но «Ростов» против
Источник сообщил о задержании второго подозреваемого в покушении на Прилепина
Раскрывших покушение на Прилепина полицейских представят к награде
При ЧП на карусели в Оренбурге пострадало около 20 человек
Махнули крылом: авиакомпании начали отменять рейсы по РФ из-за сокращения субсидий
Популярное видео
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
Материалы сюжета: РПЛ, 26-й тур: «Зенит» — «Спартак» и другие матчи
Малком vs Промес: кто сильнее?
Шишкин: «Спартак» будет играть с «Зенитом» на победу и будет иметь достаточно шансов забить»
Евсеев — самый неудобный соперник для Карпина
Игнатьев: «Динамо» в очередной раз не смогло себя зарекомендовать»
Агент Сафонов: «Если бы «Динамо» и «Химки» поменялись футболками, никто и не заметил бы»
Бородюк: «Торпедо» нужно было меньше говорить и пиариться, а больше работать»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шишкин: «Спартак» будет играть с «Зенитом» на победу и будет иметь достаточно шансов забить»

Белоголовцев: «Спартак» просто доигрывает чемпионат»