Стрепетов: «Многие футболисты соответствуют уровню своей команды, но не претендуют на роль лучшего игрока»

Бывший игрок и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов прокомментировал выбор лучшего игрока РПЛ.

«Все-таки мы выбираем лучшего игрока РПЛ. Это очень достойное звание. Но сейчас это дано на откуп болельщикам, в первом туре. Это называется «голосую за того, с кем дружу». Не в обиду будет сказано — многие футболисты соответствуют уровню своей команды, но никак не претендуют на роль лучшего игрока, игрой которого можно любоваться, наслаждаться, который лучший бомбардир, диспетчер, игрок обороны или вратарь… Таких ярких у нас сейчас два — Промес и Малком. Плюс голкипер Акинфеев. Люди, которые дают результат, дирижируют игрой.

Малком привел «Зенит» к чемпионству, а Промес спорит с ним в бомбардирской гонке. Вместе с тем, сюда можно добавить Клаудинью, который украсил наш чемпионат, можно было добавить сюда и Барриоса, игрока высочайшего уровня, сильнейшего опорного полузащитника нашего чемпионата. Но где они в этом списке?» — приводит слова Стрепетова «РБ Спорт».

На награду лучшему футболисту сезона-2022/23 претендуют форвард «Спартака» Квинси Промес, нападающий «Зенита» Малком, хавбек ЦСКА Иван Обляков, полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян, нападающий ЦСКА Федор Чалов, голкипер армейцев Игорь Акинфеев, форвард «Локомотива» Артем Дзюба, нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский, форвард «Спартака» Александр Соболев и хавбек «Оренбурга» Лукас Вера.

Победителя в номинации определят главные тренеры и капитаны клубов РПЛ, легенды лиги и эксперты. Имя лучшего футболиста сезона будет объявлено на специальной церемонии 4 июня.