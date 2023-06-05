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Сегодня, 21:30

Стрепетов: «В РПЛ нужны легионеры, на которых смогут опираться молодые российские игроки»

Стрепетов высказался о легионерах в РПЛ
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный футбольный эксперт Алексей Стрепетов высказался о легионерах в РПЛ.

«Нужно ли «Спартаку» усилиться легионерами? Да, нужны такие, на кого можно было опереться молодым. Опять же пример «Динамо» с хорошими россиянами: они не потянули, провалили концовку. А вот «Зенит» с Клаудинью, Венделом, Малкомом — один «Зенит», туда и российские игроки отлично вписываются. А когда этих кудесников на поле нет, «Зенит» совершенно другой — просто хорошая рабочая команда. Без легионеров нам пока никак? Я бы сказал — без ярких футболистов. Вот «Локо», например, взял своих Пиняева, Глушенкова и Дзюбу — и сразу команда преобразилась. А вот «Оренбург» или «Краснодар» ярко выстрелили с иностранцами, рядом с которыми просто расцвели наши ребята. Так что легионеры нужны, надо только определиться с рынком как, например, «Зенит» сделал ставку на бразильский», — приводит слова Стрепетова «РБ Спорт».

«Спартак» занял третье место в РПЛ по итогам сезона-2022/23, набрав 54 очка в 30 матчах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-strepetov-v-rpl-nuzhny-legionery-na-kotory-h-smogut-opirat-sya-molody-e-rossijskie-igroki/
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