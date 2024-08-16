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Сегодня, 07:50

Сутормин — об аренде в «Ростов»: «Просто хочу играть»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник Алексей Сутормин прокомментировал переход на правах аренды из «Зенита» в «Ростов».

«Конечно, бывал здесь раньше. Хороший город. Многое слышал от знакомых, которые здесь были подольше, чем я. Положительные впечатления. Сейчас отдохнуть после долгой дороги и можно быстрее приносить пользу команде.

С Валерием Георгиевичем [Карпиным] знаком, со многими ребятами знаком. Всегда было непросто играть [против «Ростова»]. Мне привлекательны интенсивность и футбол, которые исповедует команда. Хочу как можно быстрее начинать помогать команде.

Просто хочу играть, почувствовать тот футбол, в который я могу играть. Приносить как можно больше пользы команде, становится сильнее. Всегда можно расти и прогрессировать – за этим я сюда пришел», — сказал Сутормин в видео, которое опубликовала пресс-служба ростовчан.

Клубы объявили о переходе Сутормина 15 августа. Соглашение по 30-летнему футболисту рассчитано до конца сезона-2024/25.

Источник: ФК «Ростов»
Алексей Сутормин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Ростов
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