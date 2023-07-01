Сутормин: «Главное — стать чемпионами. Каким образом — это уже второстепенное»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин ответил на вопрос, не скучно ли становиться чемпионом каждый год.

— Не скучно ли становиться чемпионом каждый год? Не стоит ли поставить новую цель «Зениту» — пройти сезон без поражений?

— Главное — стать чемпионами. Каким образом — это уже второстепенное.

— Не хочется попробовать?

— Пробовать будем, конечно. А там посмотрим. Как получится. Цель — стать чемпионами.

1 июля «Зенит» обыграл «Нефтчи» в первом матче на предсезонном турнире «Кубок PARI Премьер» — 3:1.