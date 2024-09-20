Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:23

Сутормин: «Глушенков — хороший человек, ничего плохого за ним не замечал»

Telegram Дзен

Полузащитник «Ростова» Алексей Сутормин прокомментировал высказывание хавбека «Зенита» Максима Глушенкова о сборной России.

«Я никак не отношусь к этим словам, у Глушенкова свое мнение. Он нормальный человек, чего-то плохого не замечал за ним. Понятно, что мы не так много провели времени вместе. Но Макс — нормальный, хороший человек», — приводит слова Сутормина «РБ Спорт».

Ранее 25-летний футболист заявил, что его не мотивируют товарищеские матчи с такими соперниками, как сборная Вьетнама. По словам форварда, ему интереснее тренироваться с бразильскими игроками «Зенита».

Источник: «РБ Спорт»
Алексей Сутормин
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Зенит
Максим Глушенков

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Запрет на ввоз продуктов из стран Запада привел к росту экономики России. И вот почему
Захарова сообщила о наличии данных по концлагерям ВСУ в российском приграничье
В результате нападения на офис Wildberries погиб сотрудник охраны
Фигуристка Солен Мазинг обвинила другого спортсмена в изнасиловании
Получает поздравления от Ротенберга, считает голы до рекорда Гретцки и отказывается играть до старости. Что происходит с Александром Овечкиным на 39-летие
Корейские чиновники ущемляют Виктора Ана из-за выступления за Россию
Сегодня
Вчера
Неделя