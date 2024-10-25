Сегодня, 13:18
Полузащитник «Ростова» Алексей Сутормин прокомментировал новость о возможном объединении чемпионатов России и Белоруссии.
Министр спорта и туризма Белоруссии Сергей Ковальчук ранее заявил, что тема организации объединенного футбольного чемпионата двух стран находится на обсуждении.
«Объединение РПЛ и чемпионата Белоруссии? Насколько я знаю, там есть какие-то хорошие команды. Главное, чтобы они были конкурентоспособными. Посмотрим, насколько это возможно, не мне решать. Будут белорусские команды — будем и с ними играть», — цитирует Сутормина «РБ Спорт».
Сутормин перешел из «Зенита» в «Ростов» на правах аренды. Соглашение футболиста с ростовчанами рассчитано до конца сезона-2024/25.
Чемпионат Белоруссии проводится по системе «весна — осень». В данный момент в Высшей лиге белорусского футбола идет сезон 2024 года.