Алексей Сутормин: «Объединение РПЛ и чемпионата Белоруссии? Будут белорусские команды — будем и с ними играть»

Полузащитник «Ростова» Алексей Сутормин прокомментировал новость о возможном объединении чемпионатов России и Белоруссии.

Министр спорта и туризма Белоруссии Сергей Ковальчук ранее заявил, что тема организации объединенного футбольного чемпионата двух стран находится на обсуждении.

«Объединение РПЛ и чемпионата Белоруссии? Насколько я знаю, там есть какие-то хорошие команды. Главное, чтобы они были конкурентоспособными. Посмотрим, насколько это возможно, не мне решать. Будут белорусские команды — будем и с ними играть», — цитирует Сутормина «РБ Спорт».

Сутормин перешел из «Зенита» в «Ростов» на правах аренды. Соглашение футболиста с ростовчанами рассчитано до конца сезона-2024/25.

Чемпионат Белоруссии проводится по системе «весна — осень». В данный момент в Высшей лиге белорусского футбола идет сезон 2024 года.