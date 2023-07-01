Сегодня, 22:25
Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин рассказал о своем будущем в клубе.
— Много слухов о вашем уходе из «Зенита». Что вам известно?
— Пока лучше к руководству обратиться, думаю, там дадут более четкий ответ.
— Насколько вам интересно менять прописку?
— Посмотрим, надо будет отталкиваться от руководства. Как оно будет, увидим еще.
— В «Рубине» сменился спортивный директор. Идут ли какие-то переговоры?
— Не могу уже сказать. Тут надо к руководству и агенту обратиться.
Ранее спортивный директор «Рубина» Эдуард Сафонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о переговорах по возможному трансферу Сутормина.