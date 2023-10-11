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Сегодня, 09:00

Сутормин — об игровом времени: «Бывают моменты, когда тяжело в эмоциональном плане»

Артем Бухаев
Корреспондент
Алексей Сутормин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин в интервью «СЭ» высказался о ситуации со своим игровым временем.

«Играть хочется всегда. Бывают моменты, когда тяжело в эмоциональном плане. Но я стараюсь философски к этому относиться. В моей жизни все случалось так, как должно было. Если сейчас такое количество игрового времени — значит, так и надо. Важно не опускать руки и продолжать работать, стараться использовать шансы. Они обязательно будут! Разговаривали с Сергеем Богдановичем, он сказал: «Нужно работать, шансы будут — надо стараться ими воспользоваться». На определенном отрезке кто-то смотрится лучше, кто-то хуже. Есть и тактические нюансы. Мое дело — работать и ждать своего шанса. В любом случае все будет хорошо», — сказал Сутормин «СЭ».

Алексей Сутормин. «ЦСКА был для меня хорошим вариантом, но нисколько не жалею, что остался в «Зените». Интервью Сутормина

В текущем сезоне 29-летний полузащитник принял участие в 10 матчах во всех турнирах, где отметился 1 голевой передачей.

Алексей Сутормин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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