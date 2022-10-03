Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:41

Алексей Мелешин — об игре сына: «Павел был заряжен, мне понравилось его эмоциональное состояние»

Алина Савинова

Бывший полузащитник «Спартака» Алексей Мелешин оценил игру сына, Павла Мелешина, в матче московского клуба с «Нижним Новгородом» в 11-м туре РПЛ (2:1).

«Если бы были касания мяча в атаке, тогда было бы все замечательно. Он старался в обороне. На последних минутах выбегал в атаку, но замешкался. Его попросили тренеры играть агрессивно, чтобы защитники «Нижнего Новгорода» были под давлением. Павел был заряжен, мне понравилось его эмоциональное состояние», — цитирует «РБ Спорт» Мелешина.

18-летний нападающий заменил Шамара Николсона на 92-й минуте в матче против «Нижнего Новгорода», который прошел 2 октября. В игре он получил желтую карточку за грубый фол.

После 11 туров московский клуб набрал 22 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-meleshin-pavel-by-l-zaryazhen-mne-ponravilos-ego-e-motsional-noe-sostoyanie/
Алексей Мелешин
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Павел Мелешин
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Трусова ушла от Тутберидзе из-за любви к олимпийскому чемпиону? Ради кого она так поступила
Что будет, если есть колбасу каждый день? Мнение эксперта
Песков прокомментировал резкую критику Кадыровым военного руководства
Солдаты ВСУ попали в «огневой мешок» при попытке проникнуть в ЛНР
Минобороны заявило о вклинившихся в позиции российских военных танках ВСУ у Золотой Балки
Почему Новороссия всегда была русской: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Бушманов: «Локо» катится под откос. Худяков — единственный, к кому нет претензий"

Бушманов — о неудалении Сычевого: «Те, кто призывают наказать Любимова, — унылые буквоеды»