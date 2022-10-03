Алексей Мелешин — об игре сына: «Павел был заряжен, мне понравилось его эмоциональное состояние»

Бывший полузащитник «Спартака» Алексей Мелешин оценил игру сына, Павла Мелешина, в матче московского клуба с «Нижним Новгородом» в 11-м туре РПЛ (2:1).

«Если бы были касания мяча в атаке, тогда было бы все замечательно. Он старался в обороне. На последних минутах выбегал в атаку, но замешкался. Его попросили тренеры играть агрессивно, чтобы защитники «Нижнего Новгорода» были под давлением. Павел был заряжен, мне понравилось его эмоциональное состояние», — цитирует «РБ Спорт» Мелешина.

18-летний нападающий заменил Шамара Николсона на 92-й минуте в матче против «Нижнего Новгорода», который прошел 2 октября. В игре он получил желтую карточку за грубый фол.

После 11 туров московский клуб набрал 22 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ.