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Сегодня, 18:50

Алексич: «Для меня Россия является приоритетным вариантом продолжения карьеры»

Алина Савинова
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Бывший тренер «Амкара» и махачкалинского «Динамо» Горан Алексич рассказал о том, что готов вернуться в Россию для продолжения тренерской карьеры.

«После моего ухода из «Динамо» серьезных разговоров по поводу работы в России не было, но я и сам хотел взять паузу, чуть-чуть отдохнуть, у меня уже это получилось. Конечно, я готов всегда вернуться назад. Я работал в России около 14 лет, я прекрасно знаком с российским футболом и менталитетом, хорошо знаю язык. Для меня Россия является приоритетом в возможном продолжении карьеры», — цитирует Алексича Metaratings.ru.

Алексич работал в России с 2009 по 2023 год. Летом 2023-го 52-летний специалист покинул махачкалинское «Динамо» после истечения срока действия контракта с клубом.

Источник: https://metaratings.ru/news/eks-trener-makhachkalinskogo-dinamo-aleksich-dlya-menya-rossiya-yavlyaetsya-prioritetnym-variantom-prodolzheniya-karery-311580/
Футбол
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