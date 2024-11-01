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Сегодня, 17:18

Источник: Дуарте не хочет оставаться в «Спартаке»

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Защитник «Спартака» Алексис Дуарте не хочет оставаться в клубе, утверждает Metaratings.ru. Сообщается, что футболист рассчитывает покинуть команду из-за недостатка игрового времени.

По данным источника, 24-летнему парагвайцу ищут новый клуб в Европе и Латинской Америке, кроме того, он готов рассмотреть вариант с переходом в российский клуб.

Контракт 24-летнего Дуарте со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2027 года. В этом он провел 4 матча. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 3 миллиона евро.

Источник: metaratings.ru
ФК Спартак (Москва)
Алексис Дуарте

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