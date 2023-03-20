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Дуарте: «Сделаю все, чтобы стать хорошим центральным защитником для «Спартака»

Дуарте поделился мнением о том, сможет ли он заменить на поле Жиго
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Новичок «Спартака» Алексис Дуарте поделился мнением о том, сможет ли он заменить на поле Самюэля Жиго, который недавно перебрался в «Марсель».

«Готов ли я стать новым Жиго? Не могу сказать, что много знаю про него, но скажу точно, что сделаю все, чтобы стать хорошим центральным защитником для «Спартака» и, дай бог, его лидером», — приводит слова Дуарте Sport24.

22-летний парагваец стал игроком красно-белых в зимнее трансферное окно. С того момента он провел два матча в РПЛ, не отметившись результативными действиями.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-20-duarte-sdelayu-vse-chtoby-stat-khoroshim-tsentralnym-zashchitnikom-dlya-spartaka-i-day-bog-yego-liderom
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Алексис Дуарте
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