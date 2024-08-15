Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 05:37

Косторная рассказала, что ходила на матчи «Локомотива» не потому, что ей футбол нравится

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Известная российская фигуристка Алена Косторная призналась, что на самом деле этот вид спорта ей не особо-то и нравится. 20-летняя девушка ранее часто ходила на матчи московского «Локомотива»

— YouTube смотрю, потому что где-то учу балетные партии, что-то еще, — цитирует Sport24 Косторную. — В основном, окультуризация идет, нежели развлекательный контент. Что и как приготовить, какая-то информация новая для меня. Для себя просто. Но любимого [канала] нет.

— А нелюбимые есть?

— Только не футбол! В какой-то момент у меня загорелось: ходила довольно часто, смотрела. Потом поняла, что хожу на футбол не потому что мне футбол нравится, а потому что просто люблю болтать с ребятами, когда находимся в этой тусовке. Но футбол особо не смотрела.

Ранее «Локомотив» представлял Косторную как свою болельщицу. В ноябре 2022 года клуб приглашал болельщиков на церемонию открытия катка «Локо Лед», в которой примет участие «российская фигуристка, чемпионка Европы по фигурному катанию и болельщица «Локомотива» Алена Косторная».

Источник: Sport24
Фигурное катание
ФК Локомотив (Москва)
Алена Косторная
0
Читайте также
Александр Радулов: биография звезды КХЛ и двукратного чемпиона мира
Сын Соболева на стриме назвал «Зенит» бомжами
Алаудинов заявил о плане ВСУ захватить Курскую АЭС к 11 августа
Бомбардирище Дивеев, серия пенальти и сейв Торопа. Что случилось в матче Кубка России ЦСКА – «Пари НН»
Гладков сообщил о введении режима ЧС на территории Белгородской области
Напавший на Курскую область командир ВСУ учился в Одессе
Популярное видео
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Орсато: «Польщен приглашением Москвы, но я отказался»