Аленичев: «Мостовой троллит тренеров, не игравших в футбол? Есть исключения»

Бывший полузащитник «Спартака» Дмитрий Аленичев в разговоре с «СЭ» отреагировал на критику экс-футболиста красно-белых Александра Мостового в адрес тренеров, не выступавших на профессиональном уровне.

«Мостовой троллит тренеров, которые не играли в футбол? Есть исключения. Тот же Жозе Моуриньо не играл на профессиональном уровне, но чего достиг! Это мнение Саши. Я считаю, что все-таки есть тренеры, которые не играли в футбол, но очень хорошо в нем разбираются», — сказал Аленичев «СЭ».

21 августа 55-летний Мостовой начал обучение на тренерскую лицензию в Академии РФС. Он получает образование по специальной программе «А-УЕФА + B-УЕФА для профессиональных футболистов».