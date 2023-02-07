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Сегодня, 13:06

Аленичев назвал Промеса легендой «Спартака»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев выразил мнение, что проблемы с законом полузащитника красно-белых Квинси Промеса будут мешать ему показывать свой футбол во второй части сезона РПЛ.

«Квинси — легенда клуба. Он уже очень долгое время в «Спартаке». Учитывая, что он очень многое сделал для клуба, его уже можно считать нашим, «мясным», — приводит слова Аленичева Sport24.

В текущем сезоне Промес провел 23 матча за «Спартак», забил 17 голов и сделал 7 результативных передач.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-07-alenichev-pro-delo-promesa-ne-ponimayu-kak-on-spokoyno-spit-uveren-vesnoy-on-ne-smozhet-pokazyvat-svoi-umeniya
Дмитрий Аленичев
Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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