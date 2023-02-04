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Сегодня, 13:29

Аленичев назвал условия, при которых Дзюба найдет себе клуб в России

Мария Гусева
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Российский тренер Дмитрий Аленичев поделился мнением, почему нападающий Артем Дзюба не может найти себе новый клуб.

— У Артема не сладкий характер, — цитирует «КП-Спорт» Аленичева. — Он может взорвать команду. Ни одному тренеру это не надо. И второе — финансовый вопрос. Требования немного завышены. Хотя, мне бы очень хотелось, чтобы Артем поиграл еще год-два. В Турции он уже побывал. В Европу — нет. Думаю, что в Азию или Саудовскую Аравию — да. Такие разговоры ходили. Но он может приносить пользу и российским клубам, если снизит финансовые запросы и перестанет портить атмосферу в раздевалке.

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.

Источник: КП-Спорт

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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Артем Дзюба
Дмитрий Аленичев
Футбол
РПЛ
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