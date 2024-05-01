Аленичев объяснил ошибки футболистов «Краснодара» отсутствием веры в чемпионство

Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Аленичев заявил, что игроки «Краснодара» не верят в победу в РПЛ, поэтому совершают осечки.

29 апреля «Краснодар» сыграл вничью с «Крыльями Советов» (0:0) и упустил возможность выйти на первое место в турнирной таблице чемпионата России.

«Зенит» является фаворитом на победу в РПЛ, «Краснодару» дали шанс, но команда им не воспользовалась. Такое ощущение, что футболисты «Краснодара» не верят в то, что могут стать чемпионами», — приводит слова Аленичева ТАСС.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков в 26 матчах. «Краснодар» с таким же количеством очков идет вторым.