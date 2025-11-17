Аленичев поддержал Карпина после ухода из «Динамо»: «Правильное и мужское решение»

17 ноября, 19:25
Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Аленичев в разговоре с «СЭ» отреагировал на уход Валерия Карпина с поста главного тренера «Динамо».
«Решение Карпина — мужское и правильное. Совмещение мешает национальной сборной. Во время осенней серии матчей было заметно, что неудачи в «Динамо» перед очередным УТС национальной команды сразу же отражаются на игре сборной. Мне кажется, что с этим связаны и неуверенная игра с Иорданией в сентябре, и особенно неудачные ноябрьские встречи с Перу и Чили. В любом случае хочу пожелать своему старому товарищу удачи со сборной!» — сказал Аленичев «СЭ».
17 ноября Карпин объявил об уходе из «Динамо». 56-летний специалист заявил о желании сосредоточиться на работе в сборной России.
Карпин возглавил «Динамо» в июне 2025 года и подписал с клубом трехлетний контракт. После 15 туров бело-голубые с 17 очками занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ.
Marty Friedman
алень до конца держался, пока не выгнали
17.11.2025
Славомудр Приморский
Во будет цирк, если ДА в "Динамо" пригласят - и они если не в этом году, то в следующем возьмут золото... )))
17.11.2025
Фирсыч
Какое мужское??? Решение ссыкуна!
17.11.2025
AlexCS4
Довел команду до проблем и сбежал. Мужское решение.
17.11.2025
ЗГ из БАНИ
По факту это выбор человека которому футбол не интересен....
17.11.2025
Mr T
Сосредоточиться на товарняках с попуасами и пингвинами?! Хахаха! Это твой уровень,Валера.
17.11.2025