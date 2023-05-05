Аленичев ответил на вопрос о возможном возвращении в «Спартак»

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев ответил на вопрос «СЭ», ставит ли он перед собой цель вернуться в команду в качестве тренера.

«Будет шанс вернуться в «Спартак» — вернусь. Будет предложение, значит, будем смотреть на условия. Конечно, планирую в будущем тренировать. Но на любое предложение я бросаться не буду. У меня были варианты, которые мне были просто не интересны», — сказал Аленичев «СЭ».

Аленичев возглавлял «Спартак» в сезоне-2015/16. После его ухода красно-белые стали чемпионами России под руководством Массимо Карреры.