Аленичев: «Пока в «Зенит» приезжают бразильцы, а не уезжают, петербуржцы будут чемпионами»

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением о чемпионской гонке в текущем сезоне РПЛ.

— Пока в «Зенит» будут приезжать бразильцы, а не уезжать, как уезжают иностранцы из многих других российских команд... Пока это происходит, «Зенит» будет чемпионом, — приводит слова Аленичева «Известия». — Чего мне не хотелось бы, но реальность такова, что «Зенит» — явный фаворит. Вряд ли в этом году кто-либо составит ему конкуренцию в борьбе за чемпионство. Хотелось бы ошибиться.

— Кроме «Спартака» кто-то еще нравится?

— ЦСКА очень неплохо играет. Думаю, что «Спартак» и ЦСКА будут бороться с «Зенитом», но в конечном итоге золото выиграет Петербург.

«Спартак» набрал 16 очков в 8 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице, «Зенит» с 20 очками остался единоличным лидером. В следующем туре московский клуб 11 сентября сыграет в гостях против «Ростова», петербуржцы в этот же день примут «Оренбург».