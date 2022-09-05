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5 сентября, 06:59

Аленичев: «Пока в «Зенит» приезжают бразильцы, а не уезжают, петербуржцы будут чемпионами»

Сергей Разин
корреспондент
Малком.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением о чемпионской гонке в текущем сезоне РПЛ.

— Пока в «Зенит» будут приезжать бразильцы, а не уезжать, как уезжают иностранцы из многих других российских команд... Пока это происходит, «Зенит» будет чемпионом, — приводит слова Аленичева «Известия». — Чего мне не хотелось бы, но реальность такова, что «Зенит» — явный фаворит. Вряд ли в этом году кто-либо составит ему конкуренцию в борьбе за чемпионство. Хотелось бы ошибиться.

— Кроме «Спартака» кто-то еще нравится?

— ЦСКА очень неплохо играет. Думаю, что «Спартак» и ЦСКА будут бороться с «Зенитом», но в конечном итоге золото выиграет Петербург.

«Спартак» набрал 16 очков в 8 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице, «Зенит» с 20 очками остался единоличным лидером. В следующем туре московский клуб 11 сентября сыграет в гостях против «Ростова», петербуржцы в этот же день примут «Оренбург».

Источник: https://iz.ru/1390194/aleksei-fomin/poka-v-zenit-budut-priezzhat-braziltcy-budet-pervym
Дмитрий Аленичев
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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