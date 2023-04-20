Аленичев — фанатам «Спартака»: «Пока в «Зените» играют Малком, Барриос и Клаудиньо, забудьте о чемпионстве»

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев считает, что фанатам красно-белых не стоит рассчитывать на борьбу за чемпионство.

«Прекратите эти разговоры: «Мы составим «Зениту» конкуренцию». Болельщики, перестаньте, успокойтесь. Пока в «Зените» играют такие футболисты, как Малком, Барриос, Клаудиньо, забудьте о чемпионстве, прекратите говорить. Это мое обращение к болельщикам. С уважением», — цитирует Аленичева ТАСС.

После 23 туров «Спартак» с 45 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от «Зенита», занимающего первую строчку, на 10 очков.