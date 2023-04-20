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Сегодня, 11:18

Аленичев — фанатам «Спартака»: «Пока в «Зените» играют Малком, Барриос и Клаудиньо, забудьте о чемпионстве»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Дмитрий Аленичев.
Фото Никита Успенский, «СЭ»
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Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев считает, что фанатам красно-белых не стоит рассчитывать на борьбу за чемпионство.

«Прекратите эти разговоры: «Мы составим «Зениту» конкуренцию». Болельщики, перестаньте, успокойтесь. Пока в «Зените» играют такие футболисты, как Малком, Барриос, Клаудиньо, забудьте о чемпионстве, прекратите говорить. Это мое обращение к болельщикам. С уважением», — цитирует Аленичева ТАСС.

После 23 туров «Спартак» с 45 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от «Зенита», занимающего первую строчку, на 10 очков.

Источник: https://tass.ru/sport/17563805
Дмитрий Аленичев
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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  • John Doe

    Я уволился из своей роты, потому что там мы вечно охраняли окоп. А я хочу атаковать. Я этому обучен. В каком-то смысле я, конь, больший спартаковец чем вы.

    20.04.2023

  • John Doe

    А в ЦСКА Федя Чалов почти достал и Малкома, и Промеса. Я не троллинга ради. Но Спартак всегда отличался игрой в атаке. Ну и где?

    20.04.2023

  • Saypin

    Димочка, напомнить, как вам пинок под жопку дали?

    20.04.2023

  • ворчун

    Признание очевидного!!! в 90-е лучшие игроки страны были в Спартаке но жадность руководства клуба к деньгам привела к бедности клуба на годы...

    20.04.2023

    • Президент «Оренбурга» заявил, что игрокам не платили двойные премиальные за победу над «Спартаком»

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