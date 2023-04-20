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Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев считает, что фанатам красно-белых не стоит рассчитывать на борьбу за чемпионство.
«Прекратите эти разговоры: «Мы составим «Зениту» конкуренцию». Болельщики, перестаньте, успокойтесь. Пока в «Зените» играют такие футболисты, как Малком, Барриос, Клаудиньо, забудьте о чемпионстве, прекратите говорить. Это мое обращение к болельщикам. С уважением», — цитирует Аленичева ТАСС.
После 23 туров «Спартак» с 45 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от «Зенита», занимающего первую строчку, на 10 очков.
John Doe
Я уволился из своей роты, потому что там мы вечно охраняли окоп. А я хочу атаковать. Я этому обучен. В каком-то смысле я, конь, больший спартаковец чем вы.
20.04.2023
John Doe
А в ЦСКА Федя Чалов почти достал и Малкома, и Промеса. Я не троллинга ради. Но Спартак всегда отличался игрой в атаке. Ну и где?
20.04.2023
Saypin
Димочка, напомнить, как вам пинок под жопку дали?
20.04.2023
ворчун
Признание очевидного!!! в 90-е лучшие игроки страны были в Спартаке но жадность руководства клуба к деньгам привела к бедности клуба на годы...
20.04.2023