Аленичев призвал Минспорта РФ вместо лимита обратить внимание на детский футбол

Максим Алланазаров Заместитель главного редактора

Бывший капитан и главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев в разговоре с «СЭ» призвал Министерство спорта РФ обратить внимание на проблемы детского футбола, вместо того чтобы менять регламенты профессиональных лиг в отношении лимита на легионеров. — В последнее время слышу много разговоров о лимите, но я бы заострил внимание Министерства спорта на других проблемах. Мы свои победы в еврокубках одерживали в условиях высокой конкуренции в клубах и сборной. Тогда у тренеров был большой выбор. Сегодня качественных футболистов готовят только в клубных школах и академиях, а их в 140-миллионной стране всего пара десятков. Государственные спортшколы и секции, которых в России несколько тысяч, не могут им составить конкуренцию. У них нет необходимой инфраструктуры, у тренеров низкие зарплаты, работают они непонятно по каким методикам. А там обучаются ежегодно десятки тысяч ребят. В регионах не хватает футбольных полей и почти отсутствуют крытые манежи. С учетом того, что дворового спорта сейчас нет, проблема количества и качества игроков заключена именно в этом. Как только эти проблемы решатся, вопрос формата лимита отпадет сам собой, — сказал Аленичев «СЭ». Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев объявил, что к 2028 году лимит на легионеров в РПЛ будет ужесточен. На смену текущему лимиту «13 легионеров в заявке на сезон и 8 одновременно на поле» придет новый — «10 легионеров в заявке на сезон и 5 одновременно на поле».

кампо А почему вместо, а не вместе? Надо одновременно всем этим заниматься. Для чего развивать детский и юношеский футбол, если в высшей лиге будут одни иностранцы играть? Тут все взаимосвязано! 24.10.2025

clyushnikoff надо Дегтярёву басню Крылова прочитать Но вдруг медведь явился в лес и сразу же во всё полез, мораль легко упазуметь, зачем на бал пришёл медведь. 23.10.2025

versemaker Какие пять тысяч, не несите чушь. У меня сын 12 лет занимался футболом в СДЮШОР. Никаких проборов и впомине нет. 23.10.2025

ViktorDiktor® И так не только в футболе, а, и в других игровыз видах спорта :point_left: 23.10.2025

Alexander Kovalev Вы что?! Это же работать надо! НБ таким не занимается. Он выше этого! 23.10.2025

Симон Вирсаладзе А чего он сам-то для этого ни фига не сделал, когда сенатором заседал? 23.10.2025

sergey stepanov Так и на место министров спорта набирают от пивных ларьков. С ранних лет занимался политической карьерой, а не спортивной. Этот фехтовальщик д'Артаньян решил идти дорожкой Мутко. Тот козырнул старшему, что на троне сидит и ввёл лимит, убив футбик в стране. Теперь ещё один дурачок по его тропинке пошёл, добивать. Опять на безрыбье классных игроков, разные Кокоши будут себе контракты рвать, как у Месси, а деревянных Буратин будут признавать лучшими поленьями ПФЛ! Проходили уже это, когда вчерашние дублёры получали, как звёзды футбола! 23.10.2025

Павел Верещагин Тю, Дима, ты о чем? Люди думают, как больше денег заработать, а ты о каком-то развитии футбола. Тем более детского...))) 23.10.2025

serZheo Человек либо реально не понимает, как работает система при капитализме, либо думает что мы не понимаем... Алень, я тебе тайну открою... Сфера бизнеса футбола ничем не отличается от строительства. Вот вообще ни чем... В футболе десяток типа "Академий". В строительстве десяток подрядчиков, типо... И те и другие завязаны на откатах. Проснись, Алень... Ну либо иди рассказывай свои сказки в тик-ток, школьникам... 22.10.2025

serZheo Абсолютный идиот... Ну абсолютный же дебил... Зла не хватает... 22.10.2025

serZheo Алень, ты упал и ударился головой об асфальт? Ты с кем говоришь? С идиотами? Это в соцсети... Мы свои победы в еврокубках одерживали в условиях высокой конкуренции в клубах и сборной.______Мы свои победы в ЕК одерживали на базе Советской школы. Остатки былой роскоши... Лимит тут не при делах вообще ни разу... Сегодня качественных футболистов готовят только в клубных школах и академиях, а их в 140-миллионной стране всего пара десятков. Государственные спортшколы.... __________Алень?... Ты реально что ли Олень?.. Это говорит только об откатах и связях ведущих академий. Всё... Больше ни о чем это не говорит... Кому ты, Олень, баки закалачиваешь? Ты думаешь мы не знаем, как это всё решается? Мы в каком-то другом мире живем? ... Вся академия Чертаново - это приезжие... Кому ты мозг паришь Олень?.. В регионах не хватает футбольных полей и почти отсутствуют крытые манежи. С учетом того, что дворового спорта сейчас нет___ Фсио... Больше сил нет... У меня полей вокруг дома, как грязи. 22.10.2025

Garryman Банщики - еще ладно. А вот когда я вижу барышень с надутыми губами в генеральских погонах - становится понятно: «пропал Калабуховский дом»! 22.10.2025

Garryman Все претензии к Газпрому? А государство (министр Дегтярев) не хочет детским спортом заняться? В свое время в Германии после провалов на ЧМ и ЧЕ приняли программу развития футбола, начиная с детского футбола - и вскоре Германия обыгрывала Бразилию на ЧМ - в Бразилии !!! с неприличным счетом. Не BMW, не Mercedes-Benz , не BASF этим занимались. Государство! Пора бы усвоить: Газпром занимается добычей и снабжением газом. То, что он делает помимо этого - это его добрая воля. Он не обязан лампочки в подъездах менять, дороги чинить и детишек футболу учить. 22.10.2025

Garryman Дима - не министр. Поэтому говорит по делу. 22.10.2025

Garryman Отсюда все беды не только в детском. а во всем нашем футболе. Но не министру же! Нет, - МИНИСТРУ - заниматься детским спортом! МИНИСТР работает крупными мазками. Лимиты. Зарплаты.... 22.10.2025

garikdubkoff На детском футболе Дегтярёву не попиарится . То ли дело лимит . Сойдёт за патриотизм . 22.10.2025

andy1962 Алень, мозг включи. Что значит...ВМЕСТО..? Надо и лимит и деТСкий футбол. И еще кроме того порядок в судействе, отмена ВАР, стадионы для команд хотя бы в ФНЛ, чтобы не повторился скандал Сочи-Новороссийск, поиск, подготовка детских тренеров. Насколько Аленичев был хорошим футболистом, настолько он непроходимо глуп. 22.10.2025

Горын Цена бензина на Лукойле какая? 22.10.2025

Врн36 У меня пятилетний внук занимается футболом за 5к в месяц. Ему это интересно. Но тренирует его физрук, который сам в футбол играл, где то во дворе только. А в соседней группе по старше ставят в состав парня потому, что папа помогает организовывать турниры. Вот так и получается, то нет детских тренеров, то в состав ставят по блату. Отсюда и беды в детском футболе 22.10.2025

Dim7111 Это только в рекламе национальное достояние обеспечило всю Россию спортивными центрами, а на деле 6 триллионов убытка. 22.10.2025

shutnik78 в детском футболе нет такого бабла, что во взрослом, поэтому не интересно:point_up_tone1: 22.10.2025

Slim Tallers Только на такие обращения всем насрать. Уже таких были тысячи,и это просто как ритуал. Неужели Аленичев настолько глупый,что не понимает,кто принимает решения,каким образом банщики становятся министрами спорта?! 22.10.2025

Alex Vik А у него денех на это нет. Размечтались. Этим не обогатишься. 22.10.2025