22 октября, 16:25

Аленичев призвал Минспорта РФ вместо лимита обратить внимание на детский футбол

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора

Бывший капитан и главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев в разговоре с «СЭ» призвал Министерство спорта РФ обратить внимание на проблемы детского футбола, вместо того чтобы менять регламенты профессиональных лиг в отношении лимита на легионеров.

— В последнее время слышу много разговоров о лимите, но я бы заострил внимание Министерства спорта на других проблемах. Мы свои победы в еврокубках одерживали в условиях высокой конкуренции в клубах и сборной. Тогда у тренеров был большой выбор. Сегодня качественных футболистов готовят только в клубных школах и академиях, а их в 140-миллионной стране всего пара десятков. Государственные спортшколы и секции, которых в России несколько тысяч, не могут им составить конкуренцию. У них нет необходимой инфраструктуры, у тренеров низкие зарплаты, работают они непонятно по каким методикам. А там обучаются ежегодно десятки тысяч ребят. В регионах не хватает футбольных полей и почти отсутствуют крытые манежи. С учетом того, что дворового спорта сейчас нет, проблема количества и качества игроков заключена именно в этом. Как только эти проблемы решатся, вопрос формата лимита отпадет сам собой, — сказал Аленичев «СЭ».

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев объявил, что к 2028 году лимит на легионеров в РПЛ будет ужесточен. На смену текущему лимиту «13 легионеров в заявке на сезон и 8 одновременно на поле» придет новый — «10 легионеров в заявке на сезон и 5 одновременно на поле».

26

  • кампо

    А почему вместо, а не вместе? Надо одновременно всем этим заниматься. Для чего развивать детский и юношеский футбол, если в высшей лиге будут одни иностранцы играть? Тут все взаимосвязано!

    24.10.2025

  • clyushnikoff

    надо Дегтярёву басню Крылова прочитать Но вдруг медведь явился в лес и сразу же во всё полез, мораль легко упазуметь, зачем на бал пришёл медведь.

    23.10.2025

  • versemaker

    Какие пять тысяч, не несите чушь. У меня сын 12 лет занимался футболом в СДЮШОР. Никаких проборов и впомине нет.

    23.10.2025

  • ViktorDiktor®

    И так не только в футболе, а, и в других игровыз видах спорта :point_left:

    23.10.2025

  • Alexander Kovalev

    Вы что?! Это же работать надо! НБ таким не занимается. Он выше этого!

    23.10.2025

  • Симон Вирсаладзе

    А чего он сам-то для этого ни фига не сделал, когда сенатором заседал?

    23.10.2025

  • sergey stepanov

    Так и на место министров спорта набирают от пивных ларьков. С ранних лет занимался политической карьерой, а не спортивной. Этот фехтовальщик д'Артаньян решил идти дорожкой Мутко. Тот козырнул старшему, что на троне сидит и ввёл лимит, убив футбик в стране. Теперь ещё один дурачок по его тропинке пошёл, добивать. Опять на безрыбье классных игроков, разные Кокоши будут себе контракты рвать, как у Месси, а деревянных Буратин будут признавать лучшими поленьями ПФЛ! Проходили уже это, когда вчерашние дублёры получали, как звёзды футбола!

    23.10.2025

  • Павел Верещагин

    Тю, Дима, ты о чем? Люди думают, как больше денег заработать, а ты о каком-то развитии футбола. Тем более детского...)))

    23.10.2025

  • serZheo

    Человек либо реально не понимает, как работает система при капитализме, либо думает что мы не понимаем... Алень, я тебе тайну открою... Сфера бизнеса футбола ничем не отличается от строительства. Вот вообще ни чем... В футболе десяток типа "Академий". В строительстве десяток подрядчиков, типо... И те и другие завязаны на откатах. Проснись, Алень... Ну либо иди рассказывай свои сказки в тик-ток, школьникам...

    22.10.2025

  • serZheo

    Абсолютный идиот... Ну абсолютный же дебил... Зла не хватает...

    22.10.2025

  • serZheo

    Алень, ты упал и ударился головой об асфальт? Ты с кем говоришь? С идиотами? Это в соцсети... Мы свои победы в еврокубках одерживали в условиях высокой конкуренции в клубах и сборной.______Мы свои победы в ЕК одерживали на базе Советской школы. Остатки былой роскоши... Лимит тут не при делах вообще ни разу... Сегодня качественных футболистов готовят только в клубных школах и академиях, а их в 140-миллионной стране всего пара десятков. Государственные спортшколы.... __________Алень?... Ты реально что ли Олень?.. Это говорит только об откатах и связях ведущих академий. Всё... Больше ни о чем это не говорит... Кому ты, Олень, баки закалачиваешь? Ты думаешь мы не знаем, как это всё решается? Мы в каком-то другом мире живем? ... Вся академия Чертаново - это приезжие... Кому ты мозг паришь Олень?.. В регионах не хватает футбольных полей и почти отсутствуют крытые манежи. С учетом того, что дворового спорта сейчас нет___ Фсио... Больше сил нет... У меня полей вокруг дома, как грязи.

    22.10.2025

  • Garryman

    Банщики - еще ладно. А вот когда я вижу барышень с надутыми губами в генеральских погонах - становится понятно: «пропал Калабуховский дом»!

    22.10.2025

  • Garryman

    Все претензии к Газпрому? А государство (министр Дегтярев) не хочет детским спортом заняться? В свое время в Германии после провалов на ЧМ и ЧЕ приняли программу развития футбола, начиная с детского футбола - и вскоре Германия обыгрывала Бразилию на ЧМ - в Бразилии !!! с неприличным счетом. Не BMW, не Mercedes-Benz , не BASF этим занимались. Государство! Пора бы усвоить: Газпром занимается добычей и снабжением газом. То, что он делает помимо этого - это его добрая воля. Он не обязан лампочки в подъездах менять, дороги чинить и детишек футболу учить.

    22.10.2025

  • Garryman

    Дима - не министр. Поэтому говорит по делу.

    22.10.2025

  • Garryman

    Отсюда все беды не только в детском. а во всем нашем футболе. Но не министру же! Нет, - МИНИСТРУ - заниматься детским спортом! МИНИСТР работает крупными мазками. Лимиты. Зарплаты....

    22.10.2025

  • garikdubkoff

    На детском футболе Дегтярёву не попиарится . То ли дело лимит . Сойдёт за патриотизм .

    22.10.2025

  • andy1962

    Алень, мозг включи. Что значит...ВМЕСТО..? Надо и лимит и деТСкий футбол. И еще кроме того порядок в судействе, отмена ВАР, стадионы для команд хотя бы в ФНЛ, чтобы не повторился скандал Сочи-Новороссийск, поиск, подготовка детских тренеров. Насколько Аленичев был хорошим футболистом, настолько он непроходимо глуп.

    22.10.2025

  • Горын

    Цена бензина на Лукойле какая?

    22.10.2025

  • Врн36

    У меня пятилетний внук занимается футболом за 5к в месяц. Ему это интересно. Но тренирует его физрук, который сам в футбол играл, где то во дворе только. А в соседней группе по старше ставят в состав парня потому, что папа помогает организовывать турниры. Вот так и получается, то нет детских тренеров, то в состав ставят по блату. Отсюда и беды в детском футболе

    22.10.2025

  • Dim7111

    Это только в рекламе национальное достояние обеспечило всю Россию спортивными центрами, а на деле 6 триллионов убытка.

    22.10.2025

  • shutnik78

    в детском футболе нет такого бабла, что во взрослом, поэтому не интересно:point_up_tone1:

    22.10.2025

  • Slim Tallers

    Только на такие обращения всем насрать. Уже таких были тысячи,и это просто как ритуал. Неужели Аленичев настолько глупый,что не понимает,кто принимает решения,каким образом банщики становятся министрами спорта?!

    22.10.2025

  • Alex Vik

    А у него денех на это нет. Размечтались. Этим не обогатишься.

    22.10.2025

  • Karma_police

    Дима дело говорит!

    22.10.2025

    Дмитрий Аленичев
    Футбол
