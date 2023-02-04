Аленичев: «Не думаю, что тому же «Зениту» будет интересно играть в Азии»

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Российский тренер Дмитрий Аленичев прокомментировал возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).
«Хотелось бы играть в еврокубках, — цитирует «КП-Спорт» Аленичева. — Там «Барселона», «Манчестер Сити», «Бавария». Но второй момент — мы же не знаем, насколько затянется это отстранение. Пять, десять лет — не знаем. В любом случае, я бы подождал еще немножко, не переходил в Азию. А вернут ли нас потом в Европу? Да, в Азии мы будем играть официальные игры. Но не думаю, что там есть серьезная конкуренция. Не думаю, что тому же «Зениту» будет интересно».
В конце декабря исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение создать совместную с УЕФА рабочую группу, которая займется разработкой дорожной карты для возвращения российских сборных и клубов к международным турнирам.
Ранее в АФК заявили, что переход РФС пока не рассматривался официально.
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