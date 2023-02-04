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Сегодня, 13:44

Аленичев: «Не думаю, что тому же «Зениту» будет интересно играть в Азии»

Мария Гусева
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Российский тренер Дмитрий Аленичев прокомментировал возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Хотелось бы играть в еврокубках, — цитирует «КП-Спорт» Аленичева. — Там «Барселона», «Манчестер Сити», «Бавария». Но второй момент — мы же не знаем, насколько затянется это отстранение. Пять, десять лет — не знаем. В любом случае, я бы подождал еще немножко, не переходил в Азию. А вернут ли нас потом в Европу? Да, в Азии мы будем играть официальные игры. Но не думаю, что там есть серьезная конкуренция. Не думаю, что тому же «Зениту» будет интересно».

В конце декабря исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение создать совместную с УЕФА рабочую группу, которая займется разработкой дорожной карты для возвращения российских сборных и клубов к международным турнирам.

Ранее в АФК заявили, что переход РФС пока не рассматривался официально.

Источник: КП-Спорт

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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
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  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити

П2

29%

1.77

ТБ 2.5

25%

1.66

обе забьют - да

16%

1.67
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Милан

П1

28%

2.00

Х

22%

3.60

П2

13%

4.00
⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Барселона
Севилья

обе забьют - да

24%

2.10

Ф1(-1.5)

21%

1.95

ИТБ2 (0.5)

18%

1.90
Дмитрий Аленичев
Футбол
РПЛ
РФС
ФК Зенит
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