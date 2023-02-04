Аленичев: «Если Абаскаль уедет, это будет серьезный удар для «Спартака»

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Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал возможный уход Гильермо Абаскаля из московского клуба.
«Насколько мне известно, Абаскаль дал слово, что останется в «Спартаке», — цитирует «КП-Спорт» Аленичева. — Он дал слово и футболистам, и руководству. Но если случится что-то внезапное и Абаскаль уедет, это будет серьезный удар. «Спартак» сейчас играет в зрелищный, комбинационный футбол. И у них очень хорошая обстановка в раздевалке».
Также Аленичев оценил шансы «Спартака» на чемпионство в РПЛ.
«Пока у «Зенита» такие бразильцы, шансов немного. Если бы бразильцы остались бы в отпуске в декабре, тогда был бы шанс в борьбе за чемпионство», — резюмировал он.
«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка в 17 матчах, «Спартак» идет вторым (36 очков), третьим — «Ростов» (35 очков).
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