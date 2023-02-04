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Сегодня, 12:59

Аленичев: «Если Абаскаль уедет, это будет серьезный удар для «Спартака»

Мария Гусева
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Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал возможный уход Гильермо Абаскаля из московского клуба.

«Насколько мне известно, Абаскаль дал слово, что останется в «Спартаке», — цитирует «КП-Спорт» Аленичева. — Он дал слово и футболистам, и руководству. Но если случится что-то внезапное и Абаскаль уедет, это будет серьезный удар. «Спартак» сейчас играет в зрелищный, комбинационный футбол. И у них очень хорошая обстановка в раздевалке».

Также Аленичев оценил шансы «Спартака» на чемпионство в РПЛ.

«Пока у «Зенита» такие бразильцы, шансов немного. Если бы бразильцы остались бы в отпуске в декабре, тогда был бы шанс в борьбе за чемпионство», — резюмировал он.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка в 17 матчах, «Спартак» идет вторым (36 очков), третьим — «Ростов» (35 очков).

Источник: КП-Спорт

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Дмитрий Аленичев
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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