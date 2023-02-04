Аленичев: «Если Абаскаль уедет, это будет серьезный удар для «Спартака»

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал возможный уход Гильермо Абаскаля из московского клуба.

«Насколько мне известно, Абаскаль дал слово, что останется в «Спартаке», — цитирует «КП-Спорт» Аленичева. — Он дал слово и футболистам, и руководству. Но если случится что-то внезапное и Абаскаль уедет, это будет серьезный удар. «Спартак» сейчас играет в зрелищный, комбинационный футбол. И у них очень хорошая обстановка в раздевалке».

Также Аленичев оценил шансы «Спартака» на чемпионство в РПЛ.

«Пока у «Зенита» такие бразильцы, шансов немного. Если бы бразильцы остались бы в отпуске в декабре, тогда был бы шанс в борьбе за чемпионство», — резюмировал он.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка в 17 матчах, «Спартак» идет вторым (36 очков), третьим — «Ростов» (35 очков).