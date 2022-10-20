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Сегодня, 09:00

Аленичев — о жене Федуна: «Ее слова обо мне воспринимаю с улыбкой»

Аленичев рассказал, что думает о жене Федуна
Игорь Рабинер
Обозреватель
Зарема Салихова.
Фото Telegram

В день 50-летия экс-капитана и бывшего главного тренера «Спартака» Дмитрия Аленичева «СЭ» публикует отрывки из его монолога для книги «Спартаковские исповеди» нашего обозревателя Игоря Рабинера, которая в двух томах выйдет в ближайшие месяцы. Аленичев рассказал, в курсе ли высказываний о нем жены бывшего владельца красно-белых Леонида Федуна и были ли они знакомы во времена работы тренера в «Спартаке».

«Не так давно узнал о существовании Заремы Салиховой, и мне рассказали, что она в интервью Ксении Собчак, оказывается, сказала тогда Федуну: мол, у Аленичева — прямой пробор и волосы сальные, и брать меня в «Спартак» нельзя — ничего не получится. Воспринял все это с улыбкой. Нам с ней никогда не доводилось общаться, и в период работы в клубе я вообще не был в курсе, что такой человек есть», — сказал Аленичев.

Полное интервью Аленичева «СЭ» читайте здесь

Дмитрий Аленичев
Зарема Салихова
Леонид Федун
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