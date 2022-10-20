Аленичев рассказал, как поставил на игру Промеса вопреки мнению руководства «Спартака»

В день 50-летия экс-капитана и бывшего главного тренера «Спартака» Дмитрия Аленичева «СЭ» публикует отрывки из его монолога для книги «Спартаковские исповеди» нашего обозревателя Игоря Рабинера, которая в двух томах выйдет в ближайшие месяцы. Аленичев рассказал о том, как он сработался с главной звездой красно-белых Квинси Промесом.

«Отличные отношения у нас сложились с Промесом, — рассказал Аленичев. — Помню, после поражения в первом круге от ЦСКА дня за два-три до следующей игры в Перми он где-то погулял, и его увидели. Руководство попросило наказать Квинси и не ставить в стартовый состав. Я вызвал его, поговорил, он извинился. И тогда я откровенно ему сказал:

— Меня просят, чтобы тебя не было в стартовом составе, но поступлю наоборот. И твоя задача сам понимаешь какая.

В итоге он сделал дубль, забил победный гол, подбежал ко мне и обнял. Да, непростой парень, но разве звезды бывают простыми?

Недавно встретил его в аэропорту. Они чартером летели на Суперкубок, а мы — на матч ветеранов «Зенита» и «Спартака». Обнялись с ним, я спросил:

— Ну что, в Суперкубке забьешь?

— На сто процентов!

Не сдержал слово. Зато победный гол в финале Кубка в ворота «Динамо» забил!"

Полное интервью Аленичева «СЭ» читайте здесь