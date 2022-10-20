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Аленичев: «Ярцев был нам как отец. Говорил ему: «Саныч, бросайте курить!»

Аленичев рассказал о взаимоотношениях с Ярцевым и о переживаниях в связи с его смертью
Игорь Рабинер
Обозреватель
Георгий Ярцев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

В день 50-летия экс-капитана и бывшего главного тренера «Спартака» Дмитрия Аленичева «СЭ» публикует отрывки из его монолога для книги «Спартаковские исповеди» нашего обозревателя Игоря Рабинера, которая в двух томах выйдет в ближайшие месяцы. Аленичев рассказал о взаимоотношениях с бывшим главным тренером «Спартака» Георгием Ярцевым и о переживаниях в связи с его скоропостижной смертью.

«На матче ветеранов «Зенита» и «Спартака» я последний раз видел Георгия Александровича Ярцева. 8 июля 2022 года в раздевалке сидели вместе, шутили. Как обычно, Саныч пачку сигарет до игры выкурил, пачку — после. Кофе, сигареты... Сколько раз говорил ему: «Георгий Александрович, бросайте!» «Нет-нет, Дима, я уже не могу!»

Все те два дня в Санкт-Петербурге мы постоянно общались. И когда через несколько дней Влад Радимов первым мне написал, я даже не смог ответить. И потом посыпалось — от Титова, Тихонова...

Тяжело. Мы ведь с Ярцевым были знакомы с 1994 года. Почти тридцать лет. Никогда не забуду, как наш «пионеротряд» под его руководством золото 1996-го выиграл. Это было нечто! Никто в него не верил. Критиковали, говорили, что выше шестого-седьмого места не будем. Но у него такой характер! На каждой тренировке говорил нам:

— Ребята, докажите им обратное!

Как отец нам был. И когда в спартаковском манеже многие ко мне подходили, просили произнести слова на церемонии прощания, я Тихонову сказал:

— Андрей, не могу. Иди скажи сам...

И телевизионщикам отказал, сил не было. До сих пор не могу поверить.

Полное интервью Аленичева «СЭ» читайте здесь

Дмитрий Аленичев
ФК Спартак (Москва)
Георгий Ярцев
0
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