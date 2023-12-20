Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:15

Аленичев считает, что Абаскаль должен доработать в «Спартаке» как минимум до конца сезона

Дмитрий Аленичев
Колумнист
Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Самый титулованный футболист России, победитель Лиги чемпионов в составе «Порту» и бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев в своей колонке для «СЭ» заявил, что руководству красно-белых не стоит спешить с отставкой Гильермо Абаскаля.

«Понятно, что на фоне результатов идет много разговоров о работе Гильермо Абаскаля. Сложно понять, что в мыслях у руководителей клуба, но мое мнение однозначно: испанец должен остаться как минимум до лета. Можно начать поиски тренера — тогда, насколько понимаю, ставку вновь сделают на иностранца. Но ему нужно будет знакомиться с командой, узнать каждого футболиста, а в РПЛ остается сыграть-то всего ничего. И если новый специалист провалит весну, у него заранее готова отмазка — мол, я только пришел и так далее. Подобное, считаю, необходимо исключить. Поэтому Абаскаля нужно оставлять до конца сезона», — сказал Аленичев.

Гильермо Абаскаль возглавляет «Спартак» с июня 2022 года, его контракт с клубом действует до конца июня 2025 года.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 30 очками в 18 матчах.

Гильермо Абаскаль. Дмитрий Аленичев: «Чемпионом станет «Зенит». «Спартак» не попадет в тройку, но Абаскалю нужно дать доработать до лета»
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
1
Обсудить
Читайте также
Биография Ильи Авербуха: карьера и жизнь после спорта известного постановщика и продюсера
Аналитики предсказали победу США на Олимпиаде в Париже
Си Цзиньпин назвал крепким фундамент взаимодействия России и Китая
Мишустин заявил о проектах России и Китая почти на 20 трлн рублей
Очевидцы рассказали про обрушение стены дома в Санкт-Петербурге
Трамп заявил о необходимости перевозки детей в школы в бронемашинах
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
Аленичев уверен, что ЦСКА не будет бороться за медали в РПЛ
Дмитрий Аленичев: «Чемпионом станет «Зенит». «Спартак» не попадет в тройку, но Абаскалю нужно дать доработать до лета»
Аленичев считает, что шансы «Зенита» на чемпионство выше, чем у «Краснодара»
Все о посещаемости РПЛ: кто лидирует, кто сбавил, есть ли рост за год при Fan ID
Мусаев: «Очень рад вернуться в ЦСКА»
Бабаев: «Считаем, что у Тамерлана есть все, чтобы продолжать прогрессировать в ЦСКА»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Аленичев считает, что шансы «Зенита» на чемпионство выше, чем у «Краснодара»

Аленичев уверен, что ЦСКА не будет бороться за медали в РПЛ