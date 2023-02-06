Аленичев считает, что Бакаеву нужно уходить в аренду из «Зенита»

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказал мнение, что Зелимхану Бакаеву стоит сменить команду.

«Ему сложно конкурировать с теми футболистами, которые есть в наличии у «Зенита». Есть так будет продолжаться, ему нужно уходить в аренду. Зелимхан однозначно ниже уровнем, чем бразильцы», — приводит слова Аленичева Sport24.

Бакаев перешел в «Зенит» на правах свободного агента в июле 2022 года, до этого он выступал за «Спартак». В сезоне-2022/23 26-летний россиянин забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 20 матчах за команду из Санкт-Петербурга.