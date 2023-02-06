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6 февраля, 23:48

Аленичев считает, что Бакаеву нужно уходить в аренду из «Зенита»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказал мнение, что Зелимхану Бакаеву стоит сменить команду.

«Ему сложно конкурировать с теми футболистами, которые есть в наличии у «Зенита». Есть так будет продолжаться, ему нужно уходить в аренду. Зелимхан однозначно ниже уровнем, чем бразильцы», — приводит слова Аленичева Sport24.

Бакаев перешел в «Зенит» на правах свободного агента в июле 2022 года, до этого он выступал за «Спартак». В сезоне-2022/23 26-летний россиянин забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 20 матчах за команду из Санкт-Петербурга.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-06-alenichev-bakayev-odnoznachno-nizhe-urovnem-chem-braziltsy-zenita-yemu-nuzhno-ukhodit-v-arendu
Дмитрий Аленичев
Зелимхан Бакаев
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