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Сегодня, 19:27

Аленичев считает, что Дзюба входит в тройку лучших футболистов чемпионата России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев заявил, что Результативность нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы не удивляет, так как он входит в тройку лучших игроков РПЛ наряду с форвардом «Зенита» Малкомом и нападающим «Спартака» Квинси Промесом.

«Когда он только подписал контракт с «Локомотивом», я сказал, что он забьет как минимум восемь голов и будет отдавать голевые передачи. Я оказался прав. Потому что для нашего чемпионата Артем — это топ-футболист. Как по мне, он входит в тройку лучших футболистов вместе с Малкомом и Квинси Промесом. Здесь даже говорить нечего. Я уверен, что он еще забьет в оставшихся играх, если, конечно, не будет травм. Я желаю Артему продолжать помогать «Локомотиву» забивать голы, то есть заниматься своей главной задачей — приносить пользу команде. Видите, как преобразился «Локомотив» с приходом Дзюбы», — приводит слова Аленичева ТАСС.

Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» в феврале 2023 года. В текущем сезоне РПЛ на счету 34-летнего форварда 8 голов и 4 результативные передачи в 8 играх за железнодорожников.

Источник: https://tass.ru/sport/17661205
Артем Дзюба
Дмитрий Аленичев
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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