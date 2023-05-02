Аленичев считает, что Дзюба входит в тройку лучших футболистов чемпионата России

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев заявил, что Результативность нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы не удивляет, так как он входит в тройку лучших игроков РПЛ наряду с форвардом «Зенита» Малкомом и нападающим «Спартака» Квинси Промесом.

«Когда он только подписал контракт с «Локомотивом», я сказал, что он забьет как минимум восемь голов и будет отдавать голевые передачи. Я оказался прав. Потому что для нашего чемпионата Артем — это топ-футболист. Как по мне, он входит в тройку лучших футболистов вместе с Малкомом и Квинси Промесом. Здесь даже говорить нечего. Я уверен, что он еще забьет в оставшихся играх, если, конечно, не будет травм. Я желаю Артему продолжать помогать «Локомотиву» забивать голы, то есть заниматься своей главной задачей — приносить пользу команде. Видите, как преобразился «Локомотив» с приходом Дзюбы», — приводит слова Аленичева ТАСС.

Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» в феврале 2023 года. В текущем сезоне РПЛ на счету 34-летнего форварда 8 голов и 4 результативные передачи в 8 играх за железнодорожников.