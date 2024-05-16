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Сегодня, 16:56

Аленичев считает, что смена чемпиона пошла бы на благо российскому футболу

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Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев выразил мнение, что смена чемпиона пойдет на пользу российскому футболу.

«99% людей перед началом сезона говорили о том, что «Зенит» станет чемпионом за пять туров до конца. Но мы видим, что сейчас происходит. Думаю, что возможная смена чемпиона пойдет на благо российскому футболу. Это будет говорить о том, что каждая команда, в том числе «Зенит», может потерять очки в матче с любым соперником, даже из нижней части турнирной таблицы. Интерес к РПЛ вырос, интрига сохранится до 30 тура», — сказал Аленичев Sport24.

Чемпион России последних пяти лет «Зенит» занимает второе место в таблице РПЛ. Отставание от лидирующего «Динамо» за два тура до конца чемпионата составляет 2 очка. На третьем месте идет «Краснодар».

Источник: Sport24
Дмитрий Аленичев
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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