0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:33

Аленичев считает, что Соболева недаром прозвали дельфином

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением о нынешнем форварде красно-белых Александре Соболеве.

«Саша — хороший нападающий. Мне нравится, что он злой. Мягкотелые футболисты ничего не добьются. Но местами перебарщивает с разговорами и нецензурной лексикой. Самое главное, что мне не нравится: несмотря на свои габариты, он слишком много падает. Недаром его прозвали «дельфин». Он должен сделать выводы и поменять свою игру. Соболев может посмотреть на пример Дзюбы, Ибрагимовича или Бензема. За девяносто минут они упадут максимум один раз, и то если их жестко собьют. А у Саши 7-8 падений за игру», — приводит слова Аленичева Sport24.

25-летний Соболев выступает за «Спартак» с июля 2020 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 22 матча, забил 9 мячей и отдал 7 результативных передач.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-07-alenichev-pro-soboleva-perebarshchivayet-s-netsenzurnoy-leksikoy-i-slishkom-mnogo-padayet-nedarom-yego-prozvali-delfin
Александр Соболев
Дмитрий Аленичев
Футбол
ФК Спартак (Москва)
5
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Называли изменником родины и допингером. Великий штангист умер загадочной смертью в 50 лет
«Бойкот поддержат 40 стран». Реальны ли страшилки о расколе в МОК из-за позиции по России?
Global Times: передача Украине российских активов станет политическим трюком США
Мужчину задержали при попытке украсть тело Ленина из Мавзолея
В Центральной Турции зафиксировано новое землетрясение магнитудой 7,7
Появились кадры спасения людей из-под обломков здания в Газиантепе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Изидору может потребоваться операция в Германии из-за проблем со связками

Пименов предположил, что в «Локомотиве» может быть конфликт между легионерами и россиянами