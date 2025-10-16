Видео
16 октября, 11:56

Аленичев считает, что «Спартак» не должен увольнять Станковича до зимы

Павел Лопатко

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев считает, что клуб не должен увольнять главного тренера Деяна Станковича до зимы.

«Я не знаю нового руководителя (генерального директора «Спартака» Сергея Некрасова. — Прим.). Я читал, что Станковича могут назначить в сборную Сербии. Я не думаю, что нужно сейчас его убирать, нужно оттянуть вопрос до зимней паузы, если это возможно. Однозначно оставить и дать ему доработать до зимы», — цитирует Аленичева ТАСС.

По словам специалиста, до зимы будет очень сложно пригласить какого-либо тренера в «Спартак».

Ранее «СЭ» стало известно, что Станкович сохранил свой пост в «Спартаке» по итогам заседания совета директоров. Он возглавляет московскую команду с 1 июля 2024 года. Контракт 47-летнего тренера с клубом рассчитан до 2027-го.

Источник: ТАСС
  • Кариока_двойка.

    Ну этому тупому как пробка единственному удалось сделать практически все для чемпионства. При нем не приходили такие как Гарсия и Абаскали. Кто же тогда все остальные, если он пробка.

    16.10.2025

  • Кариока_двойка.

    Я вот тоже не понимаю этих контрактов, которые можно когда угодно разорвать. Смысл тогда в них какой. Заключайте тогда на пол года, раз не уверены в своем выборе, но это должно быть железное соглашение, а не формальное.

    16.10.2025

  • Степочкин

    Лучше бы запретили по ходу сезона трансферы внутри РПЛ из основ клубов, ослабляя-усиливая друг друга. Это уже не честный чемпионат получается. Из академий не заиграную молодежь пожалуйста или из ФНЛ. Сколько раз было что команда РПЛ шла в пятерке, а после зимней паузы поползла вниз, только потому что у нее скупили игроков. Это уже ярмарка, а не соревнование.

    16.10.2025

  • merniloskut

    Трен должен доработать до конца контракта!

    16.10.2025

  • andy1962

    Алень всегда был туп как пробка.

    16.10.2025

  • SportVIPs14

    Деян Станкович
    Дмитрий Аленичев
    ФК Спартак (Москва)
