Аленичев считает, что «Спартак» не должен увольнять Станковича до зимы

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев считает, что клуб не должен увольнять главного тренера Деяна Станковича до зимы.

«Я не знаю нового руководителя (генерального директора «Спартака» Сергея Некрасова. — Прим.). Я читал, что Станковича могут назначить в сборную Сербии. Я не думаю, что нужно сейчас его убирать, нужно оттянуть вопрос до зимней паузы, если это возможно. Однозначно оставить и дать ему доработать до зимы», — цитирует Аленичева ТАСС.

По словам специалиста, до зимы будет очень сложно пригласить какого-либо тренера в «Спартак».

Ранее «СЭ» стало известно, что Станкович сохранил свой пост в «Спартаке» по итогам заседания совета директоров. Он возглавляет московскую команду с 1 июля 2024 года. Контракт 47-летнего тренера с клубом рассчитан до 2027-го.