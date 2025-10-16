Аленичев считает, что «Спартак» не должен увольнять Станковича до зимы

16 октября, 11:56
Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев считает, что клуб не должен увольнять главного тренера Деяна Станковича до зимы.
«Я не знаю нового руководителя (генерального директора «Спартака» Сергея Некрасова. — Прим.). Я читал, что Станковича могут назначить в сборную Сербии. Я не думаю, что нужно сейчас его убирать, нужно оттянуть вопрос до зимней паузы, если это возможно. Однозначно оставить и дать ему доработать до зимы», — цитирует Аленичева ТАСС.
По словам специалиста, до зимы будет очень сложно пригласить какого-либо тренера в «Спартак».
Ранее «СЭ» стало известно, что Станкович сохранил свой пост в «Спартаке» по итогам заседания совета директоров. Он возглавляет московскую команду с 1 июля 2024 года. Контракт 47-летнего тренера с клубом рассчитан до 2027-го.
