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Сегодня, 10:53

Аленичев считает, что в «Спартаке» могли бы оставить Абаскаля до конца сезона

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев считает, что руководство московского клуба могло бы позволить Гильермо Абаскалю доработать до конца сезона.

14 апреля «Спартак» отправил Абаскаля в отставку. Исполняющим обязанности главного тренера стал Владимир Слишкович.

«Далеко не секрет, что после двух-трех туров после возобновления сезона пошли разговоры, что нужно убирать Абаскаля до окончания чемпионата. Но руководство не шло на такой шаг, терпели, терпели, после матча с «Сочи» убрали. Я, кстати, был в Сочи на той игре, так как у игроков моей академии были там сборы. Посмотрев такую неинтересную и безвольную игру от «Спартака», я уже тогда понял, что для Абаскаля этот матч будет последним, несмотря на его день рождения. Я оказался прав. Но в чем был смысл его не убирать раньше? Не знаю, у всех свое мнение. Я считаю, что уже можно было бы дать доработать до конца сезона, как бы банально и нелогично ни звучало», — приводит слова Аленичева ТАСС.

Источник: ТАСС
Дмитрий Аленичев
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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