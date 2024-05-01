Аленичев считает, что в «Спартаке» могли бы оставить Абаскаля до конца сезона

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев считает, что руководство московского клуба могло бы позволить Гильермо Абаскалю доработать до конца сезона.

14 апреля «Спартак» отправил Абаскаля в отставку. Исполняющим обязанности главного тренера стал Владимир Слишкович.

«Далеко не секрет, что после двух-трех туров после возобновления сезона пошли разговоры, что нужно убирать Абаскаля до окончания чемпионата. Но руководство не шло на такой шаг, терпели, терпели, после матча с «Сочи» убрали. Я, кстати, был в Сочи на той игре, так как у игроков моей академии были там сборы. Посмотрев такую неинтересную и безвольную игру от «Спартака», я уже тогда понял, что для Абаскаля этот матч будет последним, несмотря на его день рождения. Я оказался прав. Но в чем был смысл его не убирать раньше? Не знаю, у всех свое мнение. Я считаю, что уже можно было бы дать доработать до конца сезона, как бы банально и нелогично ни звучало», — приводит слова Аленичева ТАСС.