Аленичев уверен, что ЦСКА не будет бороться за медали в РПЛ

Самый титулованный футболист России, победитель Лиги чемпионов в составе «Порту» и бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев в своей колонке для «СЭ» оценил перспективы «Динамо» и ЦСКА в чемпионате России-2023/24.

«Динамо» мне нравится, там есть приличный потенциал, и при условии еще пары серьезных покупок бело-голубые способны включиться в золотую гонку — в следующем сезоне. А в этом — побьются за бронзу или даже, не исключено, за серебро. А вот ЦСКА вряд ли впишется в битву за тройку, более того, — пусть на меня не обижаются болельщики красно-синих, — ПФК, думаю, даже не пробьется в пятерку. Однако отмечу Файзуллаева. Понятно, есть Чалов и другие неплохие ребята, но Аббос — звездочка, которая уже ярко сверкнула", — заявил Аленичев.

«Динамо» после 18 туров чемпионата России-2023/24 занимает третье место в турнирной таблице с 32 очками. ЦСКА идет восьмым с 28 очками.