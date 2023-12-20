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Сегодня, 09:30

Аленичев уверен, что ЦСКА не будет бороться за медали в РПЛ

Дмитрий Аленичев
Колумнист
Футболисты ЦСКА Виллиан Роша и Игорь Акинфеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Самый титулованный футболист России, победитель Лиги чемпионов в составе «Порту» и бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев в своей колонке для «СЭ» оценил перспективы «Динамо» и ЦСКА в чемпионате России-2023/24.

«Динамо» мне нравится, там есть приличный потенциал, и при условии еще пары серьезных покупок бело-голубые способны включиться в золотую гонку — в следующем сезоне. А в этом — побьются за бронзу или даже, не исключено, за серебро. А вот ЦСКА вряд ли впишется в битву за тройку, более того, — пусть на меня не обижаются болельщики красно-синих, — ПФК, думаю, даже не пробьется в пятерку. Однако отмечу Файзуллаева. Понятно, есть Чалов и другие неплохие ребята, но Аббос — звездочка, которая уже ярко сверкнула", — заявил Аленичев.

«Динамо» после 18 туров чемпионата России-2023/24 занимает третье место в турнирной таблице с 32 очками. ЦСКА идет восьмым с 28 очками.

Гильермо Абаскаль. Дмитрий Аленичев: «Чемпионом станет «Зенит». «Спартак» не попадет в тройку, но Абаскалю нужно дать доработать до лета»

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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