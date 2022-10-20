Аленичев: «Федун никогда не лез в выбор состава. А финансист Жирков не дал разгуляться агентам»

В день 50-летия экс-капитана и бывшего главного тренера «Спартака» Дмитрия Аленичева «СЭ» публикует отрывки из его монолога для книги «Спартаковские исповеди» нашего обозревателя Игоря Рабинера, которая в двух томах выйдет в ближайшие месяцы. Аленичев рассказал о сотрудничестве с высшими руководителями красно-белых.

«Скажу спасибо вице-президенту Александру Жиркову, который был на той встрече с Федуном и его помощниками, после которой меня решили назначить главным тренером, — сказал Аленичев. — На мой взгляд, он проделал очень хорошую работу, за которую ему благодарен. Он отвечал за финансовую составляющую трансферов на вход и продажи ненужных футболистов. Одной из его важнейших задач было не дать разгуляться агентам, которые любят нажиться на таких командах, как «Спартак». Александр Николаевич этого сделать не позволил, был абсолютно прав, и показательно, что именно по итогам его работы красно-белые стали чемпионами».

Когда я шел в клуб — знал, что там происходит. Для меня первой задачей было почистить команду. С тем составом, что был, и с тем, что творилось в команде — а там были различные группировки, — ни о каком максимальном результате сразу не могло быть и речи. Но проговаривали и ставили мы высшие цели, потому что по-другому в этом клубе просто не может быть.

Первый год рассматривал как переходный — необходимо было убрать футболистов, которые деградировали. Поэтому сразу расстался с довольно большим количеством игроков. На места ушедших нужны были новые, те, кто поведет команду вперед. Что и было сделано. Благодарен руководству и за то, что выполнили обещание, которое дали в момент заключения контракта, — что никогда не будут вмешиваться в выбор состава. Ни Федун, ни кто-либо другой ни разу этого не делали.

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