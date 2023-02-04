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Аленичев: «Если бы «Спартак» применил к Промесу санкции за пропуск сборов, было бы хуже»

Мария Гусева
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Российский тренер Дмитрий Аленичев высказался об отсутствии нападающего «Спартака» Квинси Промеса на зимних тренировочных сборах команды в ОАЭ.

«Ситуация с Промесом меня тревожит, — цитирует «КП-Спорт» Аленичева. — Он был одним из лучших в осенней части чемпионата вместе с Малкомом. Но когда ключевой игрок не принимает участие в сборах, это точно не идет на пользу. Ни ему, ни команде. Мое мнение: Промес не покажет свой 100-процентный уровень в весенней части чемпионата. Он отвлекается от футбола, не сосредоточен на нем на все сто, учитывая его криминальные дела. Да, в десяти турах он может забить 7-6 голов. Но это будет не его максимум».

Также Аленичев заявил, что в «Спартаке» поступили правильно, пойдя навстречу футболисту, и не применив к нему никакие дисциплинарные санкции.

«Было бы еще хуже. Он бы потух. Я с ним работал, знаю, что его надо гладить по голове, хвалить, на какие-то моменты закрывать глаза. Если бы «Спартак» применил к нему санкции, было бы еще хуже».

В текущем сезоне Промес провел 23 матча за «Спартак», забил 17 голов и сделал 7 результативных передач.

Источник: КП-Спорт

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Основные источники исследования

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  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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Дмитрий Аленичев
Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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