Аленичев заявил, что Захарян остановился в росте

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказал мнение о возможном переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в АПЛ.

«Захарян почти перешел в «Челси»? Не верю, что он перейдет в «Челси» и не могу его там представить. Наверное, это агентские дела и информационный вброс. Арсен сейчас сдал, остановился в росте. Того Захаряна, который был при Шварце, невозможно сравнить с нынешним. Тогда он забивал и отдавал, на него было приятно смотреть. Сейчас Арсену нужно привести себя в порядок», — приводит слова Аленичева Sport24.

В этом сезоне 19-летний Захарян провел за «Динамо» 22 матча, в которых забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.