Алеррандро номинирован на премию Пушкаша

13 ноября, 20:55
Нападающий ЦСКА Алеррандро номинирован на премию ФИФА имени Ференца Пушкаша, которая вручается за самый красивый гол года.
Гол был забит 19 августа 2024 года в матче бразильской Серии А против «РБ Бригантино», тогда игрок выступал за «Виторию».
Помимо мяча 25-летнего бразилца, на награду также номинированы голы Алессандро Дейолы («Кальяри»), Педро де ла Веги («Сиэтл»), Сантьяго Монтиэля («Индепедьенте»), Амр Нассера («Замалек»), Карлоса Оррантии («Атлас»), Лукаса Рибейро («Культураль Леонеса»), Деклан Райс («Арсенал»), Ризки Ридо («Персиджа»), Кевина Родригеса («Газиантеп») и Ламина Ямаля («Барселона»).
Алеррандро выступает за ЦСКА с февраля 2025 года. В этом сезоне на его счету 18 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 2 голами и 2 результативными передачами.
Petr Bitkin
По умночиське - валекка. По реализации... хмм., ну как на поле выйдешь, знакомо. Одному - дано, другому - не так, чтобы очень (но онь же друг - другому?... "Что наша жизнь?... Игра...." :)
14.11.2025
Valekka
А в ЦСКА есть такой нап?! Не знал,не знал-вроде в ЦСКА их нет!!
13.11.2025
igost
Не, ну понятно, забил такой гол - дальше можно не утруждаться, жизнь удалась.
13.11.2025
100% Информация//
Приветствуем!! Кому нужна помощь в ставках? Есть Источник по Сливным Матчам! 100% Инсайды! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Кто ставит ставки пишите, в Интернете такой информации не найти)
13.11.2025