Алеррандро номинирован на премию Пушкаша

Нападающий ЦСКА Алеррандро номинирован на премию ФИФА имени Ференца Пушкаша, которая вручается за самый красивый гол года.

Гол был забит 19 августа 2024 года в матче бразильской Серии А против «РБ Бригантино», тогда игрок выступал за «Виторию».

Помимо мяча 25-летнего бразилца, на награду также номинированы голы Алессандро Дейолы («Кальяри»), Педро де ла Веги («Сиэтл»), Сантьяго Монтиэля («Индепедьенте»), Амр Нассера («Замалек»), Карлоса Оррантии («Атлас»), Лукаса Рибейро («Культураль Леонеса»), Деклан Райс («Арсенал»), Ризки Ридо («Персиджа»), Кевина Родригеса («Газиантеп») и Ламина Ямаля («Барселона»).

Алеррандро выступает за ЦСКА с февраля 2025 года. В этом сезоне на его счету 18 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 2 голами и 2 результативными передачами.