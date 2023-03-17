Алешин: «Даже если «Торпедо» вылетит, я бы Талалаева не увольнял»

Бывший хозяин стадиона «Лужники» и футбольного клуба «Торпедо» Владимир Алешин в интервью «СЭ» высказал мнение о главном тренере черно-белых Андрее Талалаеве.

— «Торпедо» — клуб для вас не чужой. Как полагаете, он еще может спастись от вылета?

— Дай-то бог! Но ситуация очень сложная. Команда на последнем месте, зимой по разным причинам качественно усилить состав не удалось. Могут вмешаться и нефутбольные факторы, влияющие на результат. Судьи, нечистоплотные агенты... Я же сам с «Торпедо» через это прошел. В 2006-м, когда боролись за выживание, нашим конкурентом было «Динамо». У которого влиятельные болельщики. Они включили такой ресурс, что их любимый клуб остался в высшей лиге, а мы утонули.

Сейчас вся надежда на характер ребят и Андрея Талалаева. Я верю в его тренерский талант. Мне нравится, как играет «Торпедо». Да, что-то не получается, из-за скудного ресурса в атаке голы даются с трудом — но футболисты в каждом матче бьются до конца! Мужики!

Больше вам скажу — даже если «Торпедо» вылетит, я бы не увольнял Талалаева. Наоборот, дал бы шанс собрать команду под себя. Уверен, за год вернет ее в премьер-лигу. Он системный тренер. Вдумчивый, с искоркой. Чутьем на игроков. Такого нужно поддерживать, а не отправлять в отряд «экспертов» на ТВ.