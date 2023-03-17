Алешин: «Один из больших чиновников мне говорил: «Давай в Лужниках все снесем и построим жилье»

Бывший хозяин стадиона «Лужники» и футбольного клуба «Торпедо» Владимир Алешин в интервью «СЭ» рассказал о последнем посещении Большой спортивной арены.

— 30 лет вы отдали Лужникам в качестве директора. Когда были там последний раз?

— Недавно. Зашел на Аллею славы, где в середине 90-х по моей инициативе установили памятники Яшину, Стрельцову и Старостину. Планировал, что рядом появятся и другие — Брумелю, Озерову. А еще Екатерине Фурцевой. Она же как первый секретарь Московского горкома партии контролировала строительство Большой арены и прилегающей территории. Во многом благодаря этой удивительной женщине в 1956 году в рекордные сроки — всего за 450 дней — на месте деревянных бараков возник современный спортивный комплекс. Убежден, Фурцева заслуживает такого памятника — именно в Лужниках. Но мои обращения к руководителям города ни к чему не привели.

Там же, на Аллее славы, с моей подачи восстановили олимпийский факел, возле него усадили бронзового Мишку — символа Олимпиады-1980. Теперь неподалеку и Забивака, талисман ЧМ-2018. Но почему-то из пластика. Мне кажется, его тоже надо в бронзе отлить.

Вообще моя главная заслуга как генерального директора ОАО «Лужники» в том, что не только сохранил стадион, но и приумножил его значение. Несмотря на колоссальные трудности. Вы же понимаете, 90-е — смутное время. Например, один из больших чиновников на полном серьезе тогда говорил: «Давай в Лужниках все снесем и построим жилье. А часть спортивных объектов перенесем в Тушино». Не раз предлагали демонтировать памятник Ленину. В таких случаях отвечал: «Не я ставил, не мне и убирать...»

— Последний футбольный матч, который посетили в Лужниках?

— 2018-й, финал чемпионата мира Франция — Хорватия. Был там и на полуфинале, когда англичане с хорватами бились. За приглашение на эти матчи спасибо УЕФА. Там обо мне не забывают. Я же 17 лет входил в комитет УЕФА по безопасности и стадионам. Теперь как почетного члена зовут на различные торжества, жеребьевки, финалы еврокубков. С праздниками поздравляют.