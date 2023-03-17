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Алешин: «Последние матчи показали, что разговоры о неуязвимости «Зенита» несколько преувеличены»

Александр Кружков
Обозреватель
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Бывший хозяин стадиона «Лужники» и футбольного клуба «Торпедо» Владимир Алешин в интервью «СЭ» оценил расклад в чемпионской гонке РПЛ.

— Неделю назад Виталий Дьяков на вопрос о шансах «Спартака» на чемпионство в этом сезоне ответил так: «Один на миллион». Согласны?

— Нет! Как не согласен с теми, кто твердит, что интрига в чемпионской гонке умерла. Да, «Спартак» отстает на восемь очков, но играть-то еще долго. Последние матчи показали, что разговоры о неуязвимости «Зенита» несколько преувеличены.

Сначала «Химки» едва не увезли из Петербурга ничью, потом там «Динамо» в Кубке сражалось на равных и вырвало победу в серии пенальти. Если в воскресенье ЦСКА отберет у «Зенита» очки, я не удивлюсь. Думаю, судьба золотых медалей решится в 26-м туре, когда на поле «Газпром Арены» выйдет «Спартак».

Артем Дзюба. Владимир Алешин: «Если с России снимут санкции и Дзюба по-прежнему будет в порядке — Карпин вызовет его в сборную»

ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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