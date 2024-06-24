Алейшо: «Спартак» согласовал контракт с Виллианом Жозе

«Спартак» договорился о переходе с нападающим «Бетиса» Виллианом Жозе, сообщает журналист Фабио Алейшо.

По информации источника, сейчас красно-белые ждут только одобрения «Бетиса» для завершения перехода.

Ранее «СЭ» сообщил, что «Спартак» заинтересован в переходе 32-летнего бразильца,

В прошедшем сезоне Жозе провел 43 матча во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро. Его контракт с «Бетисом» рассчитан до лета 2026 года.

До этого форвард выступал за «Реал Сосьедад», «Вулверхэмптон», «Лас-Пальмас», «Сарагосу», уругвайский «Мальдонадо», мадридский «Реал», «Сантос», «Гремио» и «Сан-Паулу».