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Сегодня, 17:38

Алейшо: «Спартак» согласовал контракт с Виллианом Жозе

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Спартак» договорился о переходе с нападающим «Бетиса» Виллианом Жозе, сообщает журналист Фабио Алейшо.

По информации источника, сейчас красно-белые ждут только одобрения «Бетиса» для завершения перехода.

Ранее «СЭ» сообщил, что «Спартак» заинтересован в переходе 32-летнего бразильца,

В прошедшем сезоне Жозе провел 43 матча во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро. Его контракт с «Бетисом» рассчитан до лета 2026 года.

До этого форвард выступал за «Реал Сосьедад», «Вулверхэмптон», «Лас-Пальмас», «Сарагосу», уругвайский «Мальдонадо», мадридский «Реал», «Сантос», «Гремио» и «Сан-Паулу».

Источник: Telegram-канал Фабио Алейшо
Виллиан Жозе
Футбол
ФК Бетис
ФК Спартак (Москва)
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