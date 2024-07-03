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Сегодня, 22:48

Защитник махачкалинского «Динамо»: «Успел поиграть с Чаловым»

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Защитник «Динамо» Махачкала Муталип Алибеков рассказал об уровне игры полузащитника «Монако» Александра Головина. Он также является воспитанником ЦСКА.

«С Головиным в меньшей степени пересекался в ЦСКА, так как его практически сразу забрали в первую команду. С Федей Чаловым больше успели вместе поиграть. Но уровень и техника Головина сразу же бросаются в глаза», — сказал Алибеков «РБ Спорт» .

Махачкалинское «Динамо» напрямую вышло в РПЛ из первой лиги. В матче первого тура коллектив сыграет на выезде с «Химками».

Источник: РБ Спорт
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Химки
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