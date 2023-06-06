Сегодня, 05:29
Защитник «Родины» Павел Аликин поделился ожиданиями от переходных матчей за право сыграть в РПЛ.
«Если говорить об игре, мы неплохо смотримся и заслужили сыграть в стыковых матчах. Да, мы заняли пятое место, но ситуация, в результате которой мы примем участие в стыках, от нас не зависела. Подготовка к этому сезону получилась скомканной. Было мало времени на подготовку, команда притиралась. Но игра у нас неплохая всегда была, мы играли в комбинационный футбол. Просто недобирали очки поначалу. При этом у нас не было ощущения, что мы станем бороться за выживание», — приводит слова Аликина «РБ Спорт».
«Родина» 7 июня сыграет в Москве против «Пари НН», ответая игра пройдет 10 июня в Нижнем Новгороде.