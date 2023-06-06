Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 05:29

Аликин: «Родин­а» заслужила право сыграть в стыках за РПЛ»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Защитник «Родины» Па­вел Аликин поделился ожиданиями от переходных матчей за право сыграть в РПЛ.

«Если говорить об игре, мы неплохо смот­римся и заслужили сы­грать в стыковых мат­чах. Да, мы заняли пятое место, но ситуа­ция, в результате ко­торой мы примем участие в стыках, от нас не зав­исела. Подготовка к этому сезону получилась скомканной. Было мало времени на подготовку, команда притирал­ась. Но игра у нас неплохая всегда была, мы играли в комбинационный футбол. Прос­то недобирали очки поначалу. При этом у нас не было ощущения, что мы станем боро­ться за выживание», — приводит слова Аликина «РБ Спорт».

«Родина» 7 ию­ня сыграет в Москве против «Пари НН», ответая игра пройдет 10 июня в Нижнем Новгороде.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/pavel-alikin-rodin-a-zasluzhila-pravo-sy-grat-v-sty-kah-za-rpl/
Павел Аликин
ФК Нижний Новгород
ФК Родина
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Конец эпохи ТЩК? В сборной России по фигурному катанию больше нет Трусовой, Щербаковой и Косторной
Костомаров продолжит лечение в больнице как минимум до конца лета
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали расчет украинской ПТУР под Угледаром
Подполковник ВС США предрек большие потери ВСУ из-за ложных надежд Киева
Силы ВДВ России уничтожили наблюдательный пункт ВСУ из БМД-4М
Как работает система стабилизации цен на продукты в РФ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Стыки «Факел» — «Енисей» и «Пари НН» — «Родина»: кто будет играть в РПЛ?
Романцев: «Для меня третье место «Спартака» в чемпионате — не успех»
В «Енисее» заявили о готовности манежа в Красноярске принять стыковой матч с «Факелом»
В «Нижнем Новгороде» ответили на вопрос об участии Глушакова в стыковых матчах
Тарханов: «У «Енисея» есть шанс попасть в РПЛ, а «Пари НН» сильнее «Родины»
Тарасов: «Родине» под силу выйти в РПЛ уже в этом сезоне»
Бригады Карасева, Левникова, Иванова и Мешкова назначены на стыковые матчи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Стрельцов: «Когда на Дзюбу играют, можно забивать, но это не ситуация с «Торпедо»