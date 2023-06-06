Аликин: «Родин­а» заслужила право сыграть в стыках за РПЛ»

Защитник «Родины» Па­вел Аликин поделился ожиданиями от переходных матчей за право сыграть в РПЛ.

«Если говорить об игре, мы неплохо смот­римся и заслужили сы­грать в стыковых мат­чах. Да, мы заняли пятое место, но ситуа­ция, в результате ко­торой мы примем участие в стыках, от нас не зав­исела. Подготовка к этому сезону получилась скомканной. Было мало времени на подготовку, команда притирал­ась. Но игра у нас неплохая всегда была, мы играли в комбинационный футбол. Прос­то недобирали очки поначалу. При этом у нас не было ощущения, что мы станем боро­ться за выживание», — приводит слова Аликина «РБ Спорт».

«Родина» 7 ию­ня сыграет в Москве против «Пари НН», ответая игра пройдет 10 июня в Нижнем Новгороде.