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Сегодня, 19:58

Аликин заявил, что готов сыграть за «Родину» в стыковых матчах с «Пари НН»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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39-летний защитник «Родины» Павел Аликин в субботу провел прощальный матч — в последнем туре Первой лиги с «Рубином» и заявил, что готов возобновить карьеру и сыграть в стыковых мачтах с «Пари НН» за право выхода в РПЛ.

«После игры с «Рубином» было много эмоций. Во время матча об этом не думал, а потом нахлынуло. Хотя я был готов к этому. Я ведь почти закончил с футболом еще два года назад. Могу играть еще пару лет. Вдруг понадоблюсь еще! На два стыковых матча остаюсь в любом случае», — приводит слова Аликина «РБ Спорт».

7 июня «Родина» сыграет с «Пари НН» в Москве, а 10 июня состоится ответная игра в Нижнем Новгороде.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/zashhitnik-rodiny-alikin-zavershivshij-kar-eru-igroka-zayavil-chto-gotov-sy-grat-v-perehodny-h-matchah-s-pari-nn/
Павел Аликин
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