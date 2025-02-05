Алип назвал Соболева дельфином после победы «Зенита» над ЦСКА

Защитник «Зенита» Нуралы Алип похвалил нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева после победы петербуржцев над ЦСКА (4:1 по пенальти) в матче Зимнего Кубка РПЛ.

27-летний нападающий «Зенита» отличился голом в добавленное время, а также одним из реализованных пенальти петербургской команды.

«Результативность Соболева? Молодец — дельфин! Забивает в нужных моментах, хоть и мяч много теряет. Но для нападающего самое главное — голы. Он справляется!», — цитирует Алипа РИА Новости.

Соболев присоединился к сине-бело-голубым в августе 2024 года, подписав контракт до июня 2027 года. В нынешнем сезоне форвард отличился 2 голами и 1 результативной передачей в 17 матчах за «Зенит» во всех турнирах.