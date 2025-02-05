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Сегодня, 04:13

Алип назвал Соболева дельфином после победы «Зенита» над ЦСКА

Даниил Аршавский
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Защитник «Зенита» Нуралы Алип похвалил нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева после победы петербуржцев над ЦСКА (4:1 по пенальти) в матче Зимнего Кубка РПЛ.

27-летний нападающий «Зенита» отличился голом в добавленное время, а также одним из реализованных пенальти петербургской команды.

«Результативность Соболева? Молодец — дельфин! Забивает в нужных моментах, хоть и мяч много теряет. Но для нападающего самое главное — голы. Он справляется!», — цитирует Алипа РИА Новости.

Соболев присоединился к сине-бело-голубым в августе 2024 года, подписав контракт до июня 2027 года. В нынешнем сезоне форвард отличился 2 голами и 1 результативной передачей в 17 матчах за «Зенит» во всех турнирах.

Источник: РИА Новости
Александр Соболев
Нуралы Алип
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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