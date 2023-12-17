Алип — о выступлении «Зенита»: «Мы всегда хотим быть первыми. И должны быть первыми»

Защитник «Зенита» Нуралы Алип поделился мнением о выступлении команды в первой части сезона.

— Конечно, хотелось лучше, — приводит слова Алипа «Известия». — Мы всегда хотим быть первыми. И должны быть первыми. Но хорошо, что не сильно много очков уступили «Краснодару».

— Но верите по-прежнему в чемпионство?

— Мы, безусловно, верим в это и хотим взять золото. Но надо в следующем году еще лучше проявлять себя. Потому что, если играть так, как в прошедшем отрезке сезона, нам будет тяжко.

«Зенит» после 18 туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 36 очков. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 2 очка.