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Защитник «Зенита» Нуралы Алип поделился мнением о выступлении команды в первой части сезона.
— Конечно, хотелось лучше, — приводит слова Алипа «Известия». — Мы всегда хотим быть первыми. И должны быть первыми. Но хорошо, что не сильно много очков уступили «Краснодару».
— Но верите по-прежнему в чемпионство?
— Мы, безусловно, верим в это и хотим взять золото. Но надо в следующем году еще лучше проявлять себя. Потому что, если играть так, как в прошедшем отрезке сезона, нам будет тяжко.
«Зенит» после 18 туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 36 очков. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 2 очка.